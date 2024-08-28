نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم اكس فاكتور محمد الريفي يرد على نقد كارول سماحة ويكشف سر عودته من الإعتزال في سبوت لايت مع شيرين سليمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، المطرب المغربي محمد الريفي الذي قرر العودة للغناء مرة أخرى بعد أن كان قد اعلن من قبل عن إعتزاله الفن، ويكشف خلال الحلقة سر عودته والسبب وراء اعتزاله، كما يتحدث أيضًا عن تفاصيل اغنيته الجديدة امشي من هنا التي قام بتسجيلها في مصر، ويكشف أيضًا عن تفاصيل علاقته بأدهم نابلسي الذي أعتزل الغناء تمامًا، ويتحدث الريفي عن تفاصيل مرضه وعلاقته بأسرته ووالدته.



تفاصيل اللقاء

كما يكشف أيضًا عن تعاونه في الفترة المقبلة مع اكثر من مطرب مصري في ديو غنائي، ويتحدث خلال اللقاء عن كواليس اغنية الحلو ماشي التي كانت من اسباب شهرته الكبيرة،كما يتحدث أيضًا عن رأيه في تشبيه الجمهور لصوته بصوت سلطان الطرب جورج وسوف، ويرد خلال الحلقة على انتقاد الفنانة اللبنانية كارول سماحه له أثناء مشاركته في برنامج اكس فاكتور الذي فاز خلاله الريفي بلقب البرنامج، ويتحدث أيضًا عن رد فعل الجمهور المغربي يعد فوزه باللقب واستقبالهم له في المطار، ويكشف أيضًا عن مشاريعه الغنائية في الفترة المقبلة.

مواعيد برنامج سبوت لايت

يرنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيًا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.