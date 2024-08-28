في مهرجان العلمين.. فلكلور سيوي واستعراضات لأطفال أوبرا عربي

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد الممشى السياحي بالمنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة، أمس الثلاثاء، عروضًا فنية لفرقتي أوبرا عربي ومطروح للفنون الشعبية.

جاءت هذه الفعاليات ضمن برنامج وزارة الثقافة في الأسبوع الأخير لمهرجان العلمين في نسخته الثانية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واستمرارًا لعروض الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

فرقة مطروح للفنون الشعبية: تراث وفلكلور

تألقت فرقة مطروح للفنون الشعبية بقيادة حسن عبد المنعم بمجموعة من الفقرات المعبرة عن الفلكلور السيوي وتراث مطروح. من بين الفقرات التي قدمتها الفرقة "الترحيب، الجاية، السامر، الفرح البدوي، الشلال"،تأسست الفرقة عام 1974 وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية، حيث تستوحي استعراضاتها من البيئة المحلية وتتنوع بين الإبداع الحركي والغناء البدوي والموسيقى المميزة.

أوبريت "الليلة الكبيرة" لأطفال أوبرا عربي

قدمت فرقة أطفال أوبرا عربي بقيادة محمد مصطفى الأوبريت الاستعراضي "الليلة الكبيرة"، وسط أجواء وتفاعل كبير.

تقدم الفرقة عروضا تمزج بين الغناء والتمثيل والاستعراض، مع الحفاظ على جوهر العمل الأصلي.

الإشراف والتنظيم

ينفذ البرنامج بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، والإدارة العامة للموسيقى برئاسة د. وليد الشهاوي، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

أسبوع مليء بالعروض المتنوعة

ويتضمن هذا الأسبوع عروضًا فنية متنوعة لفرق قصور الثقافة للفنون الشعبية من محافظات مطروح، الإسكندرية، والشرقية، وأوبرا عربي وغيرها.

ويشهد "مهرجان العلمين" هذا العام فعاليات جديدة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المخصصة للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور، مما يجعله مقصدًا سياحيًا هامًا لآلاف الزائرين من مصر والعالم.