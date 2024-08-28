أصالة تحتفي بلقب "صوت كل الأمم" وتكشف عن تفاصيل ألبومها الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة أصالة عبر حسابها الخاص على "إنستجرام" بتحقيق إنجاز جديد في مسيرتها الفنية، حيث حصلت على المركز الأول ضمن قائمة أفضل 50 صوتًا عربيًا في استفتاء أجرته إحدى المؤسّسات الفنية.

وأعربت أصالة عن سعادتها بهذا التكريم، وأشارت إلى أن هذا التقدير سيشجعها على تقديم أعمال جديدة ومميزة، كما أطلقت شركة "روتانا" على أصالة لقب "صوت كل الأمم"، احتفاءً بهذا الإنجاز.

أصالة تعبر عن فرحتها

وفي تعليق لها على الصورة التي نشرتها على "إنستجرام"، قالت أصالة: "كتير فرحت بهالتكريم وكمان الصراحة حبّيت شو قالوا عني، وأكيد رح يشجعني رغم إنّي متشجعة بزيادة، بس أكيد حيضيف لاختياراتي الجاية شي أحلى وأجدد".

وأعلنت الفنانة عن تحضيرها لألبوم جديد، وأشارت إلى أنها تعيش حاليًا أجمل أوقاتها خلال تحضير ألبومها المصري المقبل، مشيرةً إلى أن هذا الألبوم سيكون إضافة جديدة ومميزة لمسيرتها الفنية.

رد أصالة على "روتانا"

لم تكتفِ أصالة بالتعبير عن فرحتها، بل بادرت أيضًا بالرد على تهنئة شركة "روتانا" لها، مؤكدة أنها تعتبر هذا التكريم تكريمًا للشركة أيضًا، وأضافت: "أنا ببارك لكم لأنّي واحدة منكم وتكريمي تكريم إلكم، رافقتوني بكل خطوات مشواري حتى لما ما كنت تحت حمايتكم، بكلّ طيب وقفتوا جنبي وبتساعدوني، عشرتكم طيبة، شباب "روتانا" كلكم إخواتي وحبايبي، أستاذي ومعلّمي سالم الهندي الرجل النبيل حامي بيته وأهله، مبروك علينا هالتكريم وكلّ الشكر Moivo أسعدتوني جدًا بتقديركم".

أغاني جديدة من ألبوم "ثم أنا"

على جانب آخر، طرحت أصالة مؤخرًا مجموعة من الأغاني الجديدة ضمن ألبومها "ثم أنا"، ومن أبرزها أغنية "إنسان".

الأغنية من كلمات محمد الترك، ألحان كرار شريف، والتوزيع الموسيقي لـ علي روني، وتأتي ضمن سلسلة من الأعمال التي تؤكد على تميز أصالة واستمراريتها في تقديم ما يليق بجمهورها الواسع.