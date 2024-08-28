نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنطلاق تصوير "نجوم الساحل" لأحمد داش وكزبرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ المخرج رؤوف السيد، اليوم، تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل إسم "نجوم الساحل" بعد الإنتهاء من التحضيرات النهائية له، والتعاقد مع باقي النجوم، والفيلم من بطولة كلا من أحمد داش وكزبرة.

ونشر المخرج رؤوف السيد صور من كواليس بداية تصوير فيلم نجوم الساحل عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلنًا بداية تصوير العمل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يستمر التصوير على مدار الأسابيع القليلة المقبلة، تمهيدًا لعرض الفيلم في السينمات مع نهاية العام الجاري.

أبطال فيلم الحريفة

يذكر أن فيلم الحريفة هو آخر أعمال المخرج رؤوف السيد في السينما، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم: نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد حسام الشهير بـ ميدو، وأحمد بحر الشهير بـ كزبرة، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

أحداث فيلم الحريفة

دارت أحداث الجزء الأول من فيلم الحريفة حول ماجد، لاعب كرة القدم، الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.