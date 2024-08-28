نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل عرض فيلم "الهوى سلطان" وتفاصيل جديدة عن مشاريع منة شلبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الشركة المنتجة لفيلم "الهوى سلطان"، الذي يتولى بطولته كل من منة شلبي وأحمد داود، تأجيل طرح الفيلم في دور العرض المصرية، كان من المقرر عرض الفيلم في أغسطس الجاري، إلا أنه سيتم تأجيله لعدة أسابيع.

أبطال الفيلم والقصة

يشارك في الفيلم إلى جانب منة شلبي وأحمد داود، كل من أحمد خالد صالح وسوسن بدر وجيهان الشماشرجي. الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema التي يديرها أحمد فهمي وهاني نجيب.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي خفيف، ويعكس العلاقات والحب بين الأصدقاء، حيث يجسد أحمد داود شخصية مهندس يدعى علي.

منة شلبي تتألق في "هيبتا" الجزء الثاني

على صعيد آخر، أعلنت الفنانة منة شلبي عن تعاقدها للمشاركة في بطولة الجزء الثاني من فيلم "هيبتا".

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي رومانسي، ويشارك في تأليفه الكاتب محمد صادق، بينما كتب السيناريو والحوار محمد جلال، محمد صادق، ونهى أبو بكر، ومن إخراج هادي الباجوري.

تفاصيل الجزء الثاني من "هيبتا"

يشارك في الجزء الثاني من "هيبتا" مجموعة من النجوم البارزين، منهم منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم، الذي عُرض في عام 2016، حقق نجاحًا كبيرًا، وكان يدور حول الدكتور شكري مختار ماجد الكدواني، اختصاصي علم النفس، الذي قدم محاضرة أخيرة حول كيفية حدوث الحب وشرح المراحل السبع للحب من خلال أربع قصص حب مختلفة.