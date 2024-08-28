نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم عمرو البسيوني في اجتماع قيادات هيئة قصور الثقافة: إشادة بجهوده وإنجازاته الثقافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء احتفالية ملؤها التقدير والاعتزاز، شهدت الهيئة العامة لقصور الثقافة أمس تكريمًا خاصًا لعمرو البسيوني، الرئيس السابق للهيئة، خلال اجتماع مجلس القيادات العليا، الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء هذا التكريم تقديرًا لجهود البسيوني الكبيرة وإنجازاته المتميزة التي ساهمت في تعزيز دور الهيئة وتطوير رسالتها الثقافية والتوعوية في مختلف أنحاء الجمهورية.

إشادة بدور البسيوني.. مسيرة مليئة بالنجاحات



استهل الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الاجتماع بكلمة شكر وامتنان للبسيوني، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلها خلال فترة توليه رئاسة الهيئة.

وأشار "ناصف" إلى أن البسيوني قد أظهر التزامًا وتفانيًا في العمل أسهما في تحقيق العديد من المشروعات الثقافية الهامة التي انعكست إيجابيًا على المجتمع.

وأكد أن الهيئة تفتخر بأبنائها المخلصين الذين يسعون دائمًا لخدمة الثقافة ونشر الوعي بين المواطنين، مشيرًا إلى أن مسيرة البسيوني هي نموذج يحتذى به في العمل الثقافي والإداري.

البسيوني: فخور بالانتماء لهيئة قصور الثقافة



وفي كلمته خلال التكريم، أعرب عمرو البسيوني عن شكره وامتنانه لهذا التكريم، الذي يعكس تقدير الهيئة لجهوده وإسهاماته.

وأكد "البسيوني" أنه يشعر بالفخر والانتماء العميق للهيئة العامة لقصور الثقافة، التي تحمل رسالة نبيلة في نشر الثقافة والوعي وتعزيز الهوية الوطنية.

وأضاف أنه سيظل ملتزمًا بدعم العمل الثقافي، سواء داخل الهيئة أو خارجها، من أجل تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن.

اجتماع القيادات: مناقشة الإنجازات وخطط التطوير المستقبلية



تضمن الاجتماع الذي جمع القيادات العليا للهيئة، بمشاركة رؤساء الإدارات المركزية والأقاليم الثقافية، استعراضًا شاملًا للإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى المشروعات الثقافية أو الأنشطة الفنية التي تم تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، وناقش الحضور خطط تطوير العمل الثقافي والفني في المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع التحديات والمتغيرات التي يواجهها المجتمع، وذلك بهدف تعزيز دور الهيئة في خدمة الثقافة والفنون.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من الملفات الهامة على الصعيدين الإداري والثقافي، حيث أكد "ناصف" على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة وتفعيل دور الهيئة بشكل أكبر في الحياة الثقافية المصرية.

وفي ختام الاجتماع، وجه نائب رئيس الهيئة الشكر لجميع القيادات والعاملين على ما بذلوه من جهود كبيرة خلال الفترة الماضية، معربًا عن أمله في أن تستمر هذه الروح المخلصة في خدمة الثقافة والمجتمع في كافة المحافظات.