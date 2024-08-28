نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر نجوى فؤاد للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة نجوى فؤاد،تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية،وذلك بعد طرح برومو حلقتها مع الإعلامي نزار الفارس، والذي أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها وهي ترتدي الحجاب في احدى فقرات البرنامج فقط.

آخر أعمال نجوى فؤاد



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نجوى فؤاد الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "تلت التلاتة" تأليف هبة الحسينى، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب غادة عبد الرازق كلًا من: ماجد المصرى، نجلاء بدر، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله، والعمل لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.



أحداث مسلسل "تلت التلاتة"

وتدور أحداثه في إطار درامي، يتناول العمل قصة ثلاث أخوات توأم تعمل كل منهن في مهنة مختلفة، وتدور بينهن العديد من الأحداث المثيرة، وقد حقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا فورا طرحه عبر شاشات التلفزيون وحصلت غادة عبد الرازق على إشادات واسعة.