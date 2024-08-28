نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. صبري عبد المنعم يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان صبري عبد المنعم تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، خلال تصويره أحد أعماله الفنية، والسبب وراء ذلك هو حرارة الجو المرتفعة أدت إلى إصابته بهبوط، ونُقل إلى المستشفى، وهو الآن يخضع لعدد من التحاليل، للاطمئنان على حالته الصحية.



آخر أعمال صبري عبد المنعم

ويذكر أن آخر أعمال الفنان صبري عبد المنعم الفنية، هو مشاركته في مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "بيت الرفاعي"

رك في بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة،صبري عبد المنعم، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل “البيت بيتي 2”

وشارك في مسلسل “البيت بيتي2”، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وتناول العمل قصة بينو وكراكيري بعد أن اكتشفا سر القصر وأنهم أبناء عمومة ينطلقوا في رحلة رعب جديدة بعد قبولهما دعوة إلى أحد الفنادق، مليئة بالمواجهات الخارقة للطبيعة التي لا تشبه شيئا مما واجهاه سابقا.