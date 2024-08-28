نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذا الموعد.. رامي جمال يحيي حفلا غنائيا فى كفر الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان رامي جمال لإحياء أحدث حفلاته الغنائية بمدينة كفر الشيخ، وسوف تقام الحفل يوم الجمعة الموافق 30 من أغسطس الجارى.

ومن المقرر أن يقدم رامي جمال باقة مميزة من أغانيه،القديمة والجديدة أبرزها: أنت مين وجيت متأخر وبضيع وقت وبيكلمونى وأوعدينى وماليش دعوة بحد وقدامي وبحاول أنساكى وملناش إلا بعض وغيرها.



آخر أعمال رامي جمال



والجدير بالذكر آخر أعمال رامي جمال أغنية “حالته صعبة”، وهى من كلمات محمد جمال وألحان فارس فهمي وتوزيع وميكس وماستر أحمد أمين، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

مش هعاتبه على اللي قاله

كلمتين بايخين وماله

زي بعضه

عادي قالهم

تحت تأثير انفعال

هو قال كده لما سيبته

على الكلام ده أنا لو حاسبته

مش هنخلص

بس لازم يعرف إني في بعده عال

خانه فعلا كبرياؤه

كان مفكرني بفراقه

هبكي واضعف بس شافني

مش مبينله اهتمام

شافني عشت ازاي بدونه

حالته صعبة

يكون في عونه

كان مصدق إني هزعل

لما يوصلني الكلام

عادي يخرج عن شعوره

ده الطبيعي عشان غروره

كلمتين واقفين في زوره

واستريح لما قالهم

قال في حقي كلام يدينه

سهل ارد عليه واهينه

بس سيبته يشوف بعينه

مش بيفرق يوم كلام

