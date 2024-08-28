الارشيف / فن ومشاهير

لأول مرة.. مدحت صالح يغنى وسط الجمهور ويرفض المسرح (صور)

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القاهرة - محمد ابراهيم - أقُيم مساء أمس  حفل الفنان القدير مدحت  صالح على مسرح المحكى  من ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء للدورته ٣٢.

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وحرص النجم مدحت صالح على الغناء أسفل المسرح والوقوف بين الجمهور وتقبيل إحدي للسيدات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

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و أعرب مدحت صالح عن سعادته العارمة بمهرجان القلعة الدولى معلقةً “ مهرجان القلعة من أحب المهرجانات اللي بستناه من السنة للسنة وبشكر وزراة الثقافة والسياحة ودار الأوبرا المصرية والشركة المتحدة  على تنظيمهم هذا المهرجان وحرصهم عى نقل المهرجان بشكل لائق ” 

 

أغانى الحفل 

و فى سياق متصل قدم باقة من أغانيه المميزة أبرزهم  “ زي ما هي حبها، أرض أرض، بحلم علي قدي، كذا ميزة، حبيبي يا عاشق، شهادات، عقبالى، بالمختصر المفيد، السهرة حلوة،يتقال،المليونيرات، النور مكانه في القلوب،وعدي، ماشي فضلها،ابن مصر، لحظة تاريخية”

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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