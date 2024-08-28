تعرف على موعد عرض فيلم الأنميشن Transformers One



القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد صناع عمل فيلم الحركة والأنميشن Transformers One لطرح أحدث أعمالهم السينمائية الجديدة،



ومن المقرر أن يتم عرضه فى صالات العرض بجميع أنحاء العالم يوم 20 سبتمبر المقبل، عن بوستر رسمى جديد للعمل الذى سيسرد ما قبل ظهور "أوبتيماس" وهو أشهر متحول فى سلسلة Transformers الشهيرة التى عرضت لسنوات طويلة وحققت رواجًا بشكل ضخم.



ويقود طاقم الأداء الصوتى فى فيلم Transformers One المنتظر، كل من النجم العالمي كريس هيمسورث، وبريان تايري هنري، وسكارليت جوهانسون، وكيجان مايكل كي.



إيرادات الجزء السابع سلسلة Transformers



وعلى صعيد آخر،وصلت إيرادات الجزء السابع من سلسلة Transformers، الذي جاء بعنوان Transformers: Rise of the Beasts إلى 433 مليونا و723 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 9 يونيو الماضى، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، وانقسمت إيرادات العمل بين 157 مليونا و23 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و276 مليونا و700 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

