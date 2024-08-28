نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد... حسن شاكوش يحيي حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يستعد النجم حسن شاكوش، لإحياء أحدث حفلاته الغنائية يوم الجمعة المقبلة بـ مدينة الساحل الشمالي، وذلك بعد أزمته الأخيرة في واقعة تونس والتي نتج عنها تحوله إلي التحقيق ولكن أنتهى الأمر بالاعتذار.
آخر أعمال حسن شاكوش
والجدير بالذكر آخر أعمال حسن شاكوش، أغنية عم جيله، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.
وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /مرهم جيله اللي بندي له
عمال يكرت وأنا أعبي له
أنا إيه أنا عم جيلك يا إسمك إيه
يا ابني إنت مش متشاف بجنيه
Boom, Hadoudi Remex
ويلكم بالجيل اللي اتخطر
هنا كلها أخصام بتعور
القايطين عملوا محاربين كل واحد عمال يتهور
الشارع بقى على نصيته
كم جرو مقطع فروته
الجاكي شان قابل الفان دام كل واحد يعرض تنطيطه
طب خذ ولا إنت مابتعرفش تصد
ليه بالحالات عمال بتخض
أنا كل ما أسأل عنك حد يقول ملوش عازة
معلش اللقطة ليّ ماتتنرفزش
محسوبك اللي بياكل الوش
تعمل بطل قدام الوحش أكيد هتترازة
مرهم جيله اللي بتدي له
عمال يكرت وأنا أعبي له
إتلم الواطي على الكارف كل واحد عرّض لزميله
كل جمايلي بقيت تتنكر
يا ابني أنا خيري عليك إفتكر
إهدا وبطل تغمز نفسك هضرب عيل مش هتشكر
أنا إيه أنا عم جيلك يا إسمك إيه
يا ابني إنت مش متشاف بجنيه
حبة عيال مواليد بابجي عمالة بتخطط
مظابيط صراصير بقيت بتطير على الحيط
أشبال وجاية معايا في سيط
إحذروا علشان جيه الحنطيط والله ما بهزرماسك الصدادة وبتنطط
نازل في الأخصام وبخبط
فجأة أزميلي اتكاثروا عليّ النسوان وقفت بتصوت روحت ساحب جراري السافل
روحت مجرح في اللي يقابل
بتنطط وفي ظهري زميلي واقف ورا مني بيتعامل
وسحبت وقفت وسط الجيهة ندبت
اللي اتعارك أهو مات من الخبط
هضرب في ميت وأنا بطلت كبيركوا يحضر لي
كشاف نازل على الهلس الشفاف
أتخن تخين قدامي يخاف
ده اللي ما شافش معايا أهو شاف أنا عمري ما بجلي
ليه يا حريم خليتي زمايلي
يفتكروكي وينسوا جمايلي
الله يرحم كنتوا بتدعوا علشان تتسجلوا في موبايلي
يا عيال نتنة إمتى هتنظفوا
كلمتوني عشان تتشافوا
سيطهم قلبوا عليّ يوم في الثاني بقوا بيكرفوا
خذي أ بنت متبصليش أصلي اتثبت
كل اللي غيرك في الفورجيت
من بصة واحدة أنا اتكيفت ولازم أخطبك
فورتيكا العود ده ماشي على المزيكا
البنت بنت الإيه الفبريكا
أيوة إنت أطعم من المستيكة يا بنت بعشقك