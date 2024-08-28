نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد... حسن شاكوش يحيي حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم حسن شاكوش، لإحياء أحدث حفلاته الغنائية يوم الجمعة المقبلة بـ مدينة الساحل الشمالي، وذلك بعد أزمته الأخيرة في واقعة تونس والتي نتج عنها تحوله إلي التحقيق ولكن أنتهى الأمر بالاعتذار.

آخر أعمال حسن شاكوش



والجدير بالذكر آخر أعمال حسن شاكوش، أغنية عم جيله، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /مرهم جيله اللي بندي له

عمال يكرت وأنا أعبي له

أنا إيه أنا عم جيلك يا إسمك إيه

يا ابني إنت مش متشاف بجنيه

Boom, Hadoudi Remex

ويلكم بالجيل اللي اتخطر

هنا كلها أخصام بتعور



القايطين عملوا محاربين كل واحد عمال يتهور

الشارع بقى على نصيته

كم جرو مقطع فروته

الجاكي شان قابل الفان دام كل واحد يعرض تنطيطه

طب خذ ولا إنت مابتعرفش تصد

ليه بالحالات عمال بتخض

أنا كل ما أسأل عنك حد يقول ملوش عازة

معلش اللقطة ليّ ماتتنرفزش

محسوبك اللي بياكل الوش

تعمل بطل قدام الوحش أكيد هتترازة

مرهم جيله اللي بتدي له

عمال يكرت وأنا أعبي له

إتلم الواطي على الكارف كل واحد عرّض لزميله

كل جمايلي بقيت تتنكر

يا ابني أنا خيري عليك إفتكر

إهدا وبطل تغمز نفسك هضرب عيل مش هتشكر

أنا إيه أنا عم جيلك يا إسمك إيه

يا ابني إنت مش متشاف بجنيه

حبة عيال مواليد بابجي عمالة بتخطط

مظابيط صراصير بقيت بتطير على الحيط

أشبال وجاية معايا في سيط

إحذروا علشان جيه الحنطيط والله ما بهزرماسك الصدادة وبتنطط

نازل في الأخصام وبخبط

فجأة أزميلي اتكاثروا عليّ النسوان وقفت بتصوت روحت ساحب جراري السافل

روحت مجرح في اللي يقابل

بتنطط وفي ظهري زميلي واقف ورا مني بيتعامل

وسحبت وقفت وسط الجيهة ندبت

اللي اتعارك أهو مات من الخبط

هضرب في ميت وأنا بطلت كبيركوا يحضر لي

كشاف نازل على الهلس الشفاف

أتخن تخين قدامي يخاف

ده اللي ما شافش معايا أهو شاف أنا عمري ما بجلي

ليه يا حريم خليتي زمايلي

يفتكروكي وينسوا جمايلي

الله يرحم كنتوا بتدعوا علشان تتسجلوا في موبايلي

يا عيال نتنة إمتى هتنظفوا

كلمتوني عشان تتشافوا

سيطهم قلبوا عليّ يوم في الثاني بقوا بيكرفوا

خذي أ بنت متبصليش أصلي اتثبت

كل اللي غيرك في الفورجيت



من بصة واحدة أنا اتكيفت ولازم أخطبك

فورتيكا العود ده ماشي على المزيكا

البنت بنت الإيه الفبريكا

أيوة إنت أطعم من المستيكة يا بنت بعشقك