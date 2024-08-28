مجدي أحمد علي يكشف سر رفض ليلى علوي  مشهد الدخلة مع هشام سليم في "يا دنيا يا غرامي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف المخرج مجدي أحمد علي خلال تصريحات تلفزيونية عن سبب رفض الفنانة ليلى علوي أداء أحد المشاهد مع الفنان هشام سليم في فيلم يا دنيا يا غرامي.



وقال: "ليلى علوي رفضت مشهد الدخلة مع هشام سليم في فيلم يا دنيا يا غرامي لإنه زي أخوها".

وأضاف:"ليلى علوي شعرت بعدم الارتياح لتصوير هذا المشهد مع هشام سليم بسبب العلاقة القوية التي تجمعهما منذ فترة طويلة، إذ تعتبره بمثابة شقيق لها".

وتابع:"المخرج يوسف شاهين كان يفضل إنفاق أمواله بالكامل على تطوير السينما، ومن الممكن أن يتجنب البذخ في التعاقد مع الفنانين لصالح توجيه تلك الأموال نحو تعزيز جودة الأفلام والمشروعات السينمائية".

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وأشار: "التعامل مع عمر الشريف كان صعب لأنه شخصية فريدة من نوعها، ولكن التعامل معاه يكون سهل لو الشخص عرف حدوده ".

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وواصل:" تربيت على الأفلام ولي ذكريات جميلة مع سينمات منطقة المنيل بالقاهرة، وهذه الكلمات تعكس مدى ارتباطه العميق بالسينما منذ الصغر، وكيف كانت هذه التجارب هي الدافع الرئيسي وراء مسيرته الفنية الناجحة".

