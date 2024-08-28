بعد سنة من عرضه..مسلسل على باب العمارة الأكثر مشاهدة على watch it

القاهرة - محمد ابراهيم -

مر عام على عرض مسلسل " على باب العمارة " على منصة واتش أت وبالتزامن مع عرضه الآن على شبكة قنوات CBC، يحتل المركز الأول في الأكثر مشاهدة على واتش أت.



حاتم صلاح يوجه رسالة بعد تصدر المسلسل الأكثر مشاهدة

ووجه حاتم صلاح من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة معلقًا:"بعد نحو سنة من عرضه علي واتش ات وتزامن مع عرضه في التليفزيون علي قنوات cbc.. شكرا لكل واحد شارك في التجربة دي وشكرا جمهور المسلسل الكبير علي كل كلمة حلوة".



تفاصيل على باب العمارة



يعد المسلسل من أحد أعمال منصة watch it الأصلية، والمسلسل من الأعمال القصيرة ويشارك في بطولته عدد من الفنانين من أبرزهم: آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، ريهام الشنواني، حاتم صلاح، عزة لبيب، ومن إخراج خيري سالم، ومن تأليف مصطفى حمدي، وسيجسد الفنان حاتم صلاح شخصية بواب العمارة خلال أحداث المسلسل.

قصة مسلسل "على باب العمارة"





تدور أحداث مسلسل على باب العمارة في إطار كوميدي حول شخصية عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف والذي يعاني والده من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل حارس للعقار كعمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية، وتبدأ رحلته مع سكان العمارة حيث يواجه العديد من المواقف الكوميدية على مدار الحلقات.