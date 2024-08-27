شاهد.. إيمان العاصي تتألق في أحدث ظهور لها بعد الترويج لأحدث أعمالها "برغم القانون"

القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة إيمان العاصي، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



أحدث ظهور للفنانة إيمان العاصي

حيث ظهرت إيمان العاصي، وهي ترتدي توب باللون الأسود وبنطلون باللون الأسود، واعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها ليبرز مدى أنوثتها ورقتها.

إيمان العاصي



و كتبت إيمان على الصور: "نعمة" حيث انهالت التعليقات على الصور كما يلي: "الحب، بحبك يا إيمي، القمر منور أو ي، اجدع ممثلة والله، وغيرها من التعليقات الممزوجة بحب الجمهور للنجمة إيمان العاصي وأعمالها.

و الجدير بالذكر أن الفنانة إيمان العاصي، تستعد لطرح أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل عنوان "برغم القانون" خلال الشهر المقبل، حيث انتهى صناع العمل من تصوير البوسترات الدعائية بالتزامن مع عمليات التصوير التي تسير على قدم وساق لتجهيز أكبر عدد من الحلقات مع بدء العرض.



أبطال مسلسل "برغم القانون"



مسلسل "برغم القانون" يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، حمزة العيلى، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، حيث وتألقت خلاله بشخصية دلال، وسجلت إسمها كواحدة من أبرز نجمات موسم رمضان 2023.

أبطال مسلسل "جعفر العمدة"

"جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.