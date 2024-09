انت الأن تتابع خبر بلحية طويلة .. زين مالك يثير الجدل بسبب إطلالته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار الفنان العالمي زين مالك موجة من الجدل بسبب إطلالته الأخيرة بلحية طويلة وشعر كثيف، حيث تساءل الجمهور حول التغير المفاجئ في إطلالته .



وفي التفاصيل، شارك المغني زين مالك مقطع فيديو ترويجي لأغنيته الجديدة "Shoot at Will" عبر حسابه على منصة انستغرام.



وأطل زين مالك بشعر كثيف ولحية طويلة، وسرعان ما لاقى المقطع انتشارًا واسعًا بين جمهوره لأن الإطلالة الغريبة أثارت تساؤلات عدة بين متابعيه.



كما ظهر زين مالك وهو يغني أمام لوحة ملاكمة كبيرة، كما أرفق المقطع الترويجي بعنوان الأغنية "Shoot At Will" .