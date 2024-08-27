انت الأن تتابع خبر عفراء أوغلو تطلب تقليل مشاهدها مع مارت رمضان ديمير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طلبت الفنانة التركية عفراء سارتش أوغلو من فريق عمل المسلسل التركي "الطائر الرفراف" الذي تقوم ببطولته أن يقلل مشاهدها التي تجمعها بالفنان مارت رمضان ديمير -في الموسم الثالث من العمل- الذي يشاركها دور البطولة خاصة بعد انفصالهما في الحقيقة.



وفقاً للصحافة التركية فقد طلبت عفراء بعد انفصالها عن مارت رمضان ديمير في الواقع أن يتم تقليل مشاهدها التي ستجمعها مع مارت في المسلسل، وبالفعل لبى فريق عمل المسلسل رغبتها من خلال بدء الموسم الثالث من المسلسل عن طريق مرور بعض السنوات، طلب عفراء جعل الجمهور يتوقع أن المسلسل سيفشل فشلاً كبيراً جداً بعد تقليل مشاهد الأبطال! خاصة وأن علاقتهما في المسلسل هي التي تقوم عليها الأحداث كاملة.



ومن المقرر أن يواصل فريق عمل المسلسل التركي الطائر الرفراف "Yalı Çapkını" استعداداته للموسم الجديد وهو الموسم الثالث حيث سيعود المسلسل الذي ينتظره الجمهور بفارغ الصبر إلى الشاشة مع تغيير كبير هذا الموسم، وبحسب التقارير التركية أيضاً فإنه من المقرر أن يبدأ عرض العمل يوم 13 سبتمبر، وسيكون هناك مرور زمني سنتين، والموسم سيبدأ بإنفصال الثنائي فريد وسيران في العمل وفي الحقيقة.



يشهد الموسم الثالث بعض التغيرات حيث سينضم شخصيتين مهمتين إحداها سنان وسيكون له علاقة بالبطلة سيران والأخرى ديار سيكون لها علاقة بفريد البطل، كما أنه لم يتم تحديد موقف أجدد عرسان في الوسط الفني التركي الفنانة بيريل بوزام وإرسين أريجي من العمل خاصة وأن شخصيتهما لها تأثير قوي على الأحداث ولم يتم الإعلان عن انسحابهما.

ويشارك في العمل بيريل بوزام، وإرسين أريجي، ودوغوكان بولات، وإرم ألتوغ، وأوزنور سيرسلر، وإمري ألتوغ، وجوزده كانسو، وهوليا ديار، وجيتين تيكيندور، وشريف سيزر، وجولشين شانتيرجي أوغلو .