انت الأن تتابع خبر شمس تطالب حسام حبيب بتقبيل قدم شيرين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة شمس عن تعرضها للنصب في ثلاثة أعمال فنية، حيث كشفت عن تجارب مؤلمة مرت بها في مسيرتها الفنية، كما وجهت رسالة صادمة للمطرب حسام حبيب، وطالبته بتقبيل قدم الفنانة شيرين .



وشددت شمس في مداخلة هاتفية جديدة مع الإعلامية نهال طايل عبر برنامج "تفاصيل"، على أن شيرين تستحق الهدوء والاستقرار، متمنية لها التوفيق والراحة النفسية. وأضافت أنها تشعر بالحزن؛ لأن شيرين تواجه هذه المحنة بشكل علني، وأعربت عن أملها في أن تجد الدعم والتفهم بدلاً من التعرض للضغط والإفصاح عن تفاصيل حياتها الشخصية.



أما بشأن حسام حبيب، فقد وجهت شمس نصيحة شخصية، قائلةً: "لو بتحب شيرين، روح بوس إيديها ورجليها، وحطها فوق دماغك". هذه العبارة تعكس رغبتها في أن يظهر حسام حبيب تقديره واحترامه لشيرين من خلال أفعال ملموسة تعبر عن حبه الحقيقي ورعايته.



شمس أكدت من خلال رسالتها أن التجارب الصعبة التي تمر بها شيرين وحسام توفر دروساً قيمة للجميع، حيث تعلمت من تلك الأزمة أن الشكوى لا يجب أن تكون إلا إلى الله وحده، موجهةً رسالة قوية عن أهمية الصبر والتفاني في الأوقات الصعبة .