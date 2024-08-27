بالصور.. إطلالات درة على البحر تخطف الأنظار

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة درة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، صور من احدث ظهور لها خلال عطلتها الصيفية.

إطلالات درة على البحر

وأطلت درة بعدة إطلالات مميزة، التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

أعمال تنتظرها درة الفترة القادمة

انتهت الفنانة درة من تصوير مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة، يشارك في بطولة مسلسل الذنب بجانب درة وهاني سلامة كل من ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق.

قصة مسلسل "الذنب"

وتدور أحداث مسلسل الذنب خلال 10 حلقات، عن طبيب نفسي وهو هاني سلامة والذي يعمل في إحدى المستشفيات وخلال عمله هناك يتعرض للعديد من المواقف المثيرة.

درة في فيلم جدران

وايضا تنتظر درة فيلم جدران، والذي ينتمي لأفلام الرعب والتشويق وتجسد "درة" شخصية مريضة نفسية تعاني من الاكتئاب الشديد بسبب أزمة نفسية تمر بها.

قصة فيلم جدران

تدور أحداث فيلم جدران حول منزل مهجور ومسكون، يتعرض من يدخله لظواهر مرعبة غير قابلة للتفسير، كما نشاهد بعض الشخصيات تنتابها حالات غريبة.

أبطال فيلم جدران

فيلم "جدران" بطولة درة، نيقولا معوض، فراس سعيد، هند عبد الحليم، أحمد بدير، والفيلم قصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة.

آخر أعمال درة

وكان آخر أعمال درة هو مشاركتها في حكاية "غالية" إحدى حكايات مسلسل "زي القمر" مع مراد مكرم، فراس سعيد وغيرهم،وايضا شاركت في فيلم "الكاهن" الذي تشارك في بطولته إلى جانب حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، إياد نصار، ومن من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

قصة فيلم "الكاهن"

تدور أحداث فيلم "الكاهن" حول حرب المعلومات وصراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي، حيث يسعى صحفيان بمعاونة أحد المحامين المتعاونين مع تلك المنظمات، لكشف المخطط، في إطار من التشويق والغموض.