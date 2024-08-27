بعد 15 عام.. يوسف الشريف وعبد الفتاح الجريني يجتمعان في دبي

القاهرة - محمد ابراهيم - اجتمع كلًا من المطرب عبد الفتاح الجريني والفنان يوسف الشريف في دولة الإمارات في دبي، وذلك أثناء زيارة خاصة لدبي ويعد هذا اللقاء الأول الذي يجمع بينهما بعد 15 عام على أول عمل فني جمع بينهما من قبل.

وفي هذا السياق كان قد تعاون يوسف الشريف وعبد الفتاح الجريني من قبل من أثناء تقديم أغنية "طول الشمس بإيدك" الأغنية الدعائية لفيلم العالمي الذي قام ببطولته يوسف الشريف منذ 15 عامًا أي عام 2009، وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه في دور العرض السينمائية وعلى الرغم من ذلك إلا أنهما لم يجتمعان سويًا بعد هذا العمل.

أعمال يستعد لها يوسف الشريف

جدير بالذكر إنه يستأنف الفنان يوسف الشريف، خلال هذه الفترة، التحضير لبدأ تصوير فيلمه الجديد ديربي الموت، الذي يعود من خلاله إلى السينما مجددًا.

آخر أعمال يوسف الشريف

يذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل كوفيد 25، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2021، وضم كلا من: آيتن عامر، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، أميرة العايدي، راندا البحيري، رحاب عرفة، أحمد صلاح حسني، وغيرهم، وهو من إنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال عبد الفتاح الجريني

ومن ناحية أخرى كان آخر أعمال عبد الفتاح الجريني أحدث كليباته الغنائية بعنوان (افيه) خلال الأيام الماضية.

أغنية افيه ضمن ألبومه الذي يصدره مع شركة روتانا نهاية العام، مع اتفاقيه على إصدار أغنية بمعدك كل شهر وطرحه بشكل رسمي مع احتفالات الكريسماس.