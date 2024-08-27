بهذه الطريقة.. أحمد عبدالوهاب يهنئ زوجته بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أحمد عبدالوهاب على تهنئة زوجته بعيد ميلادها، الذي يصادف اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "عبدالوهاب" مجموعة من الصور التي تجمعه بزوجته، وعلق عليها قائلا:" إلى أقصر واحدة في حياتي، اللي صوتها أعلى من الريح في يوم عاصف، اللي مشيلانا على البحر شنط أكتر من زبد البحر.. اللي عندها قدرة على الإقناع تودي محمد صلاح الترسانة، حبيت أعملك Reel بس لقيت چيهان طبعًا مونتيرة عملتلك Reel جامد جدًا، قلت أكتبلك بوست على أغنية لقيت چيهان خدت الأغنية اللي بفكر فيها وحطيتهالك في الReel، قلت خلاص اعمل بوست اكتب فيه كلمتين تحطيهم حلقة في ودنك لقيت برضو چيهان جابتلك حلق هديتك".

وأضاف:" ففي النهاية أحب أقولك ربنا يخليكوا لبعض وميحرمكوش من بعض أبدًا، كل سنة وانت معايا مكملاني ومجملاني ومريحاني يا معنى السند والدعم والحافز الحقيقي.. كل سنة بخاف عليكي اكتر وبحبك اكتر واكتر.. يا أغلى ما ليا، وطبعًا انتي عارفة الأغنية اللي حاططها دي ليه.. فأحب انتهز فرصة عيد ميلادك واقولك كفاية فضايح في الأوساط المجتمعية".

آخر أعمال أحمد عبدالوهاب

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد عبدالوهاب الفنية، هو مشاركته في مسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "الحشاشين"

وشارك في مسلسل "الحشاشين" عدد كبير من النجوم، أبرزهم: كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، نور إيهاب، أحمد عيد، محمد رضوان، إسلام جمال، بسنت أبو باشا، عمر الشناوي، وآخرين من النجوم المميزين، وأيضًا العمل من تأليف من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، والإخراج لـ بيتر ميمي