بجوار اللامبورجيني.. أحدث ظهور لـ نسرين طافش

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام،، صور وفيديوهات من أحدث ظهور لها خلال أجازتها في موناكو

أحدث ظهور لـ نسرين طافش

وظهرت نسرين طافش في الصور بإطلالة برونزية، بالإضافة إلى الاسمرار الذي لمس أجزاء من جسمها، مرتديه فستان من اللون البرتقالي، معلقة عليها: «خذني إلى موناكو».

آخر أعمال نسرين طافش

وكان آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل جوقة عزيزة الذي يعرض حاليا عبر شاشة MBC، وتجسد خلاله شخصية عزيزة هانم الملقبة بملكة المسرح، والتى برعت في الغناء والرقص والتمثيل، وكانت أول امرأة تؤسس مسرحا للفنون باسمها، كما تتمتع بشخصية قيادية، وخفيفة الظل وذكاء أنثويا فريد جعلها تتمتع بكاريزما لا تقاوم وشهرة واسعة.

وأيضا شاركت نسرين في بطولة فيلم بنقدر ظروفك، الذي دارت أحداثه في إطار تشويقي كوميدي اجتماعي، من خلال تفاصيل حياة شخصين يريدان الزواج ولكن تمنعهما الظروف الاقتصادية، ولكنهما يحاولان التغلب عليها بكل الطرق، بمساعدة من حولهم للخروج من تلك الأزمة وينجحان بالفعل في إتمام الزيجة، شارك في بطولته أحمد الفيشاوي، مي سليم، محمد محمود، محمود حافظ، أحمد شيبة، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، يوسف الأسدي، طاهر أبو ليلة، والعمل من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

لمحة عن نسرين طافش

وُلدت نسرين في مدينة حلب، انتقلت إلى العاصمة دمشق في العام 1999 لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام 2008، كانت مخطوبة أثناء الدراسة للمخرج المثنى صبح، في عام 2008، تزوجت من رجل أعمال إماراتي حتى اعلنت عن انفصالهما في عام 2013، في عام 2022 تزوجت من الطبيب المصري «شريف شرقاوي» وهو مدرب يوغا وطاقة، في عام 2017 بدأت مسيرتها الغنائية بأغنيات منفردة «متغير علي»، شاركت في عام 2002 في مسلسل «هولاكو»، ثم مثّلت العديد من الأدوار.

