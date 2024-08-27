بسبب حملة تنمر.. مروة عبد المنعم تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة مروة عبد المنعم محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن تحدثت عن حملة التنمر التي تعرضت لها، مشيرة إلى أن تلك الحملة كانت سبب خلع ابنتها "حور" الحجاب رغم إيمانها به، سبب عدم ارتداء مروة الحجاب، حيث قالت مروة إنها تؤمن بالحجاب ولكنها ليست محجبة، ووجهت سؤال لمنتقديها قائلة: "هل ستدخل المرأة الجنة بالحجاب أم برحمة الله وصلاتها والعمل الصالح؟".

سبب تصدر مروة عبد المنعم التريند

وأكدت مروة، أنها تعرضت للتنمر بسبب عدم ارتدائها الحجاب، مشيرة إلى أنها تعرضت أيضا للهجوم عندما ارتدت ابنتها الحجاب في سن مبكر لفترة مؤقتة، وذلك لأن من هاجموني استغربوا كيف تتحجب الابنة والأم مكشوفة الرأس، موضحه:" يوم ما أنزل القبر سيكون سؤالي عن الصلاة، والناس فاهمة الدين غلط، وفاهمين الدين مظهر وليس جوهر، وأنا عشت حالة بشعة من التنمر في موضوع حجاب بنتي، إزاي هي تتحجب وأنا أمها غير محجبة، يبقى أنا الشيطان الرجيم".

مُتصلة تهاجم مروة عبدالمنعم على الهواء

سبق، تعرضت مروة عبدالمنعم للهجوم الشديد من قبل متصلة عبر الهاتف تدعى «عبير»، خلال حلقة برنامجها «تفاحة مصرية»، بعدما وجهت لها العديد من الانتقادات بسبب مظهرها على الهواء بملابس لا يليق بالإعلام المصري، قائلة: «أنا عندي مشكلة مع الناس اللي بتشتغل مهنة تانية غير مهنتها، حضرتك كدا مثلا شغالة مذيعة وأنتي ممثلة.. معرفش تيجي إزاي.. وأنا عندي 27 وخريجة إعلام وقاعدة مبشتغلش عشان حضرتك واخدة مكاني، عملتي حلقة عن أين اختفت الأنوثة والنهاردة طالعة بجينز وبنطلون وكوتش، المفروض نسأل حضرتك أين اختفت المذيعة، زمان كانت بتلبس بدل وشعرها مهندم، أنت إزاي طالعة على الشاشة كده؟ هو ده يليق بالإعلام؟».

دافع مروة عبد المنعم عن نفسها

ودافعت مروة عبدالمنعم عن نفسها، قائله: «أنا اشتغلت على نفسي 25 سنة، مشكلتك حاليًا انك اتخرجتي من إعلام ومش لاقية شغل فبتهاجمي أي حد، المفروض بدل الهجوم تدوري على حلول، مش تهاجمي نجاح الآخر، أنا خريجة معهد فنون مسرحية، ينفع أعمل كل حاجة، أمثل، وأقدم برامج، واشتغل دوبلاج، وفي الإذاعة، لأني خريجة المعهد والقلائل جدًا إللي بيعرفوا يدخلوا هذا المعهد، أنا قعدت على كرسي المذيعة بعد 25 سنه شغل، وانتي عمرك 27 سنه وبتهاجمي الناس عشان لسه موصلتيش لفرصه، وقبل ما اشتغل مذيعة أو ممثلة

واضافت مروة: "كنت مندوبة مبيعات بلف على البيوت، واشتغلت سمسارة، وسكرتارية، واشتغلت في الاعلانات، لكن كنت حاطة هدف اني هبقي ممثلة، كنت ممثلة وبدي دورس وأخدت كورسات تمثيل عشان أعرف أدي فيه دروس لمده 9 سنين، أنا اشتغلت على نفسي، وبقيت مذيعة بسبب تعبي، من غير ما أحقد على حد، لو كنتي اعلامية شاطرة كنتي تابعتي الحلقات قبل الحكم عليا، وانا متأكدة ديمًا أن الشاطر هو اللي هينجح ويوصل»



