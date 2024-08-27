نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الموت يفجع الفنانة نهال عنبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة نهال عنبر، منذ قليل، عن وفاة خالها المهندس خليل أبو علم ، من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت نهال صورة لـ خالها، وأرفقت بالصورة تعليقا، قائلة:

انتقل إلى رحمة الله خالي المهندس خليل أبو علم والد المحاسبة سهير أبو علم والاعلامية هالة ابو علم والمهندس محمد أبو علم..دعواتكم له بالرحمة والمغفرة والفاتحة".

منشور نهال عنبر

آخر أعمال نهال عنبر

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نهال عنبر الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "دون سابق إنذار"، والعمل من بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للفنانة بسمة وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز، وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، ويحكي قصة ماجد وليلى وهما زوجين يواجهان الكثير من الأزمات قبل وبعد إنجاب طفلهما الأول، خاصة مروان الذي يعرف معلومة صغيرة بالصدفة، فتتغير حياته بالكامل بسببها.

مسرحية “عفاريت عليك ”



وايضا مسرحية “عفارت عليك” مأخوذة عن رائعتي وليم شكسبير "حلم ليلة صيف" و"العاصفة" والمسرحية كوميدية وتقدم باللهجة العامية المصرية، ويشارك في بطولة المسرحية بجانب نهال عنبر، كل من، منير مكرم وكريم الحسينى ومراد فكري وأحمد بسيم ونيڤين رفعت وسمير بدير وشريهان قطب.

مسلسل “عودة البارون”



ومسلسل "عودة البارون" الذي تشارك في بطولته مع الفنان حسين فهمي، والذي لم يعرف حتى الآن موعد طرحه رغم انتهاء تصويره منذ فترة كبيرة، وذلك يعود لشركة الإنتاج، وتجسد خلال أحداث العمل دور مديرة أعمال عزام الرشيدي، وهي الشخصية التي يقوم بدورها الفنان حسين فهمي، حيث تدير أعماله في تركيا فيلجأ لها لكي تأتي إلى مصر لتتولى إدارة افتتاح فندقه المغلق