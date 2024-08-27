نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلف المسلسل الإذاعي الشهير "عيلة مرزوق".. قنوات ART تنعى الكاتب الكبير فتحي عبدالله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت قنوات ART الكاتب والمؤلف الإذاعي الشهير فتحي عبدالله، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد رحلة إذاعية وإعلامية كبيرة قدم خلالها عشرات الأعمال الفنية مع كبار نجوم الفن المصري والعربي، وظل لفترة طويلة مسؤولا عن الإعداد والتقديم بشبكةقنوات ART.

مسيرة الكاتب الكبير فتحي عبدالله

جدير بالذكر أن الكاتب الكبير فتحي عبدالله، إلتحق بإذاعة الشرق الأوسط نهاية الخمسينيات وقدم العديد من المسلسلات الإذاعية الناجحة ومنها المسلسل الإذاعي الشهير "عيلة مرزوق" الذي ارتبط به المستمعون على مدار أكثر من ألف حلقة إذاعية بمشاركة عشرات النجوم، حيث كان يذاع يوميا لمدة ٥ دقائق ضمن البرنامج الأشهر "إلى ربات البيوت".



مسلسلات الكاتب الكبير فتحي عبدالله

كما قدم الكاتب الراحل للإذاعة المصرية العديد من المسلسلات منها مسلسلات "أما جوازة" بطولة عفاف شعيب ومحمد شوقي، و"خروف سي نوفل" و"بشندي المقلبنجي" و" من كل مكان حكاية".



برامج كتبها الكاتب الكبير فتحي عبدالله

كما كتب الراحل العديد من البرامج الإذاعية الناجحة لكبار نجوم الإذاعة مثل برامج "إذاعة ترانستور" و"دقيقتين مع.." تقديم الإذاعية الكبيرة آمال فهمي، و"ابحث عن الكنز" الذي قدمته الفنانة الكبيرة شويكار.