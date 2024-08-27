نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الحجاب.. نجوى فؤاد تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة نجوى فؤاد محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما اثار برومو حلقتها مع نزار الفارس، جدلا واسعا بعد ان ظهرت وهي ترتدي الحجاب فى احدي الفقرات فقط.

سبب تصدر نجوى فؤاد التريند

تسبب ظهور نجوي فؤاد بالحجاب في برومو حلقتها مع نزار الفارس، الذي تم تسجيلها خلال الأيام الماضية ومن المقرر عرضها خلال الساعات المقبلة، جدلا واسعا، وقالت نجوي عن أمكانية إرتداء الحجاب: وفرو لي أعيش وأفتح بيت كويس وأنا هلتزم بالحجاب، فيما رد المذيع عليها قائلًا: يكيفكي كام فى الشهر وتلتزمي بالحجاب وانا سادفع ليكي.

نجوي فؤاد تتحدث عن الرقص الشرقي

وأضافت نجوى فؤاد أن الرقص الشرقي فن وموجود من أيام الفراعنة، كما ردت على تصريحات الإعلامي تامر أمين والذي قال إن الرقص ليس فنًا: "الرقص الشرقي فن غصب عنك"، بشأن المقارنة بين الراقصة دينا وفيفي عبده قالت: دينا غير ملتزمة بالزي عكس فيفي، وايضا تحدثت عن المعاش الذي تتقاضاه شهريا وهو 600 جنيه جنيه.

آخر أعمال نجوى فؤاد

وكان آخر أعمال نجوى فؤاد مسلسل تلت التلاتة تأليف هبة الحسينى، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب غادة عبد الرازق كلًا من: ماجد المصرى، نجلاء بدر، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله، والعمل لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

قصة مسلسل تلت التلاتة

وتدور أحداثه في إطار درامي، يتناول العمل قصة ثلاث أخوات توأم تعمل كل منهن في مهنة مختلفة، وتدور بينهن العديد من الأحداث المثيرة، وقد حقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا فورا طرحه عبر شاشات التلفزيون وحصلت غادة عبد الرازق على إشادات واسعة.

أزمة نجوي فؤاد الصحية

عانت نجوى فؤاد من آلام ظهرها لفترة طويلة، ما تسبب لها في معاناة شديدة والتهابات في العصب مع القطنية، ما أخضعها لعلاج عبارة عن جلسات طبيعي مكثفة لفترات طويلة مع حيرة الأطباء وقتها بعدم عملية جراحية أو الخضوع لها قبل أن يتم البت في الأمر وتخضع لعملية جراحية منذ فترة.