نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة تعلق على تكريمها من إحدى المجلات وتعلن عن ألبومها المصري الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





فازت الفنانة أصالة بجائزة أفضل صوت عربي عام 2024 من مجلة Moivo، حيث علقت على تكريمها من خلال حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك "



كتبت أصالة:' كتير فرحت بهالتكريم وكمان الصراحه حبيت شو قالوا عني وأكيد رح يشجعني رغم إنّي متشجعه بزياده بس أكيد حيضيف لإختياراتي الجاية



تابعت:' شي أحلى وأجدد وخصوصًا إني بصدد تحضير ألبومي المصري اللي بعيش بأيام تحضيره أحلى أوقاتي شكرًا لمجلة MOIVO على إسعادي وهديّه غاليه أنا عايشه كلّ عمري لأكسب محبتكم وتشجيعكم شكرًا أحبتي أهلي أصحابي اللي غامريني بكل الإهتمام ودائمًا بتسعدوني بتقديركم ألف مليون شكرا".





حرصت النجمة أصالة على توجيه رسالة دعم للسعودية بعد عرض فيلم “The goat life” الذي يظهر بفكرة مسيئة للسعودية، وذلك بنشر صورة للملوك السعوديين عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وعلقت “أصالة” على الصورة قائلة: "من بداياتي وأنا عايشه بين السعوديين بالسعوديه ومن حسن حظي سافرت معهم بلاد كتيره وعشت معهم بكل سفره أيام طويله ماشفت كرم بكرمهم ولا رحمه متل اللي موجوده بقلبهم واللي عرفتهم كلهم عندهم ناس كتير من جنسيات عديده بيشتغلوا معهم ومحظوظين كلهم بالفرصه اللي عطتهم ياها الحياة وأغلب هالناس عملوا ببلادهم بيوت وصرفوا على العشرات وهنن نفسهم عايشين بأفضل الظروف مع أطيب ناس"..