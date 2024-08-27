بسبب إطلالاتها.. منة فضالي تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة منة فضالي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب إطلالاتها الجريئة التي تطل بها علي جمهورها علي موقع انستجرام، اثناء قضائها للعطلة الصيفية.

سبب تصدر منة فضالي التريند

شاركت منة فضالي متابعيها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، صورًا جديدة لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وظهرت مرتدية "كاش مايوه" ودون مكياج، وعلقت: "الحياة ليست طويلة لتجرب كل شيء، ولا قصيرة لنتذكر كل شيء، ولكنها جميلة إذا علمنا أنها تستحق".

تفاعل الجمهور مع صور منة فضالي

وتفاعل معها الجمهور علي الصور، جاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "كل مرة بتحلي عن المرة اللي قبلها، بتجنني دون مكياج ماشاء الله، أنتي حبي من الصغر، جميلة أوي وكلك أنوثة، قمر".

منة فضالي خلال سفرها للجونه

سبق، شاركت منة على صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام صورة لها جديدة خلال سفرها إلى الجونة، وتألقت بإطلالة كاجوال مثيرة للجدل حيث ارتدت فستان صيفي منقوش بقماش الحرير الخفيف بتصميم الكب، واعتمدت على تسريحة شعر جذابة بخصلات الشعر البني المجعد، مع وضع الاكسسوار البسيط في منتصف الشعر، والتقطت الصورة بشكل عفوي وكتبت منة فضالي في تعليق علي الصورة "أول مرة أروح الجونة في حياتي، مصر حلوة أو ي أو ي بجد بلدنا تجنن".

آخر أعمال منة فضالي

وكان آخر أعمال منة فضالي هو مسلسل "أزمة ثقة" يشارك في بطولته: نجلاء بدر، ومنة فضالي، وهاني عادل، وإيهاب فهمي، وملك أحمد زاهر، ومروة الأزلي، تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد، تدور أحداثه على مدار 15 حلقة في إطار التشويق والإثارة، ونشاهد منة فضالي ونجلاء بدر وملك أحمد زاهر شقيقات يواجهن العديد من الأزمات، وتدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل، وصراع الأشقاء على المال.

وأيضا شاركت في مسلسل كوبرا الذي عرض في رمضان 2024، من بطولة محمد إمام، مجدي كامل، محمود عبد المغني، محمد ثروت، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، مجدي كامل، أوس أوس، علاء مرسي، معتز هشام، وبمشاركة هالة فاخر، وأحمد بدير، حجاج عبد العظيم، مسلسل "محارب" من بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي وماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبد المنعم ومحمود ياسين جونيور، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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