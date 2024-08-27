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ضمن فعاليات برنامج صيف قطاع شؤون الإنتاج الثقافي غدا.. الفنان علي الألفي يغني في ساحة مركز الهناجر للفنون

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القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، يحيي المطرب الشاب علي الألفي حفل فني على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون ضمن فعاليات برنامج صيف قطاع شؤون الإنتاج الثقافي

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تفاصيل الحفل 

ومن المقرر أن يقام الحفل في التاسعة من مساء يوم غد الأربعاء الموافق ٢٨ أغسطس الجاري 
سعر التذكرة ٣٠ جنيها يتم حجزها من شباك التذاكر أمام مسرح ساحة مركز الهناجر

يذكر أن علي الألفي يواصل تقديم يرنامجه (الكومبو) بنجاح كبير والذي يقدمه على منصات التواصل الاجتماعى ويتناول فيه مواضيع مختلفة عن الموسيقى والأغاني من خلال تقديم مراجعات لها، وإلقاء الضوء على كواليسها وتاريخ صناعها 
بالإضافة إلى حكايات ومواقف شخصية من حياته.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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