نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. منة فضالي بإطلالة صيفية في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منة وهي تقضي عطلتها الصيفية في مدينة الجونة من امام البحر حيث ارتدت مايوه باللون الأبيض وعلقت على الصور قائلة: "الحياة ليست طويلة لتجرب كل شيء، ولا قصيرة لتتذكر كل شيء. ولكنها جميلة إذا علمنا أنها تستحق التنويه".



والجدير بالذكر آخر أعمال منة فضالي هو مسلسل "محارب"، الذي ظهرت في بطولته مع الفنان أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد وماجد المصري ونرمين الفيقي وناهد السباعي وتامر عبدالمنعم وملك زاهر ونور محمود. وغيرهم كثير من الفنانين،

وشاركت أيضا بمسلسل "كوبرا"، بطولة الفنان محمد إمام، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.

منة فضالي تنتهي من مسلسل أزمة ثقة



انتهت الفنانة منة فضالي من تصوير آخر مشاهد مسلسل أزمة ثقة، خارجي، داخل احدى الفيلات، الليلة، واستمر التصوير قرابة 15 ساعة متواصلة، وهو العمل الذي يشاركها بطولته هاني عادل ونجلاء بدر، وملك زاهر، ومن المقرر عرضه قريبا على احدى المنصات الرقمية الشهيرة.