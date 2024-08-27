نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة الفنان مجدي عبيد بجلطة في القلب.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حبيبة مجدي عبيد، نجلة الفنان مجدي عبيد، عن إصابة والدتها بجلطة في القلب نقل على إثرها إلى المستشفي.

وكتبت ابنته حبيبة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي“فيسبوك” قائلة: "ادعوا لبابا روح قلبي ربنا يشفيه ويقومه بالسلامه، بابا جاتله جلطة في القلب ومحجوز في رعاية مركزة في مستشفى المبرة"

تفاصيل إصابة مجدي عبيد بجلطة في القلب

وكان قد سبق وأن أصيب الفنان مجدي عبيد قبل سنوات بجلطة فى القلب وتركيب 5 دعامات في القلب، وتم نقله للمستشفى وأجرى عملية جراحية.

مجدي عبيد اشتهر بدور "حسين أبو الروس" في مسلسل "حديث الصباح والمساء"، وذاع صيته بعد المسلسل، وبدأت تزداد شهرته في عالم الدراما، وأخرج العديد من المسرحيات بمسرح الثقافة الجماهيرية منذ عام 1985.

آخر أعمال مجدي عبيد

وكانت آخر مشاركاته كممثل بالدراما في مسلسل "عمر ودياب" في رمضان الماضي، مع المخرج معتز التوني، ومن تأليف فاروق هاشم، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبدالله وويزو وأحمد فتحى والمذيعة يسرا مصطفى.