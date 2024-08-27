نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. نجوى فؤاد تتصدر ترند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة نجوي فؤاد تريند محرك البحث جوجل عقب طرح برومو حلقتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، والمقرر إذاعتها اليوم السبت 31 أغسطس المقبل.

تفاصيل حلقة نجوي فؤاد مع نزار الفارس

وخلال برومو حلقتها في البرنامج، تكشف الفنانة نجوى فؤاد عن رأيها في محمد رمضان والأجر الذي يتقاضاه مقابل أعماله، وتجيب على أسئلة نزار الفارس ومنها سؤال كم تحتاج في الشهر من أموال يدفعها هو لها حتى ترتدي الحجاب.

كما كشفت الفنانة نجوى فؤاد، عدة تفاصيل عن حياتها الشخصية، وآرائها وبعض المواقف التي مرت بها في الفترة الأخيرة، وكشفت عن رأيها الشخصي في الفنانين إذ قالت إن تامر حسني أفضل من عمرو دياب من وجهة نظرها.

تصريحات نجوي فؤاد مع نزار الفارس

وظهرت نجوى فؤاد في البرومو الخاص بالحلقة مرتديةً الحجاب، ووجّهت رسالة إلى نزار الفارس قائلةً: "لو وفرت لي فلوس أعيش وأفتح بيتي كويس أنا هلتزم بالحجاب".

نجوي فؤاد تكشف عن رأيها في أجر محمد رمضان

أما عن رأيها في محمد رمضان وهل يستحق الأجر الذي يتقاضاه عن أعماله الفنية؟ فقالت نجوى فؤاد: "لا يستحق أن يأخذ 40 مليون جنيه، ولكن من وجهة نظري يستحق فقط 5 ملايين جنيه". وتابعت: "عبد الحليم حافظ اتجوز واحدة عاقر، وأنا اتجوزت أحمد رمزي ببلاش من غير مهر".