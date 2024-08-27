لهذا السبب.. مروة عبد المنعم تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة مروة عبد المنعم تريند محركات بحث جوجل، نظرًا لإنتشار تصريحات لها بشأن الحجاب، وقالت خلال تصريحات إذاعية:" إنها مؤمنة بالحجاب رغم كونها غير محجبة".

وأضافت: "أنا مؤمنة بالحجاب جدًا، لكن هل أنها هدخل الجنة بالحجاب ولا برحمة ربنا، بالصلاة ولا بالحجاب؟".



وتابعت: "يوم ما أنزل القبر سيكون سؤالي عن الصلاة".

وأشارت مروة عبد المنعم إلى أنها تعرضت للتنمر بسبب فهم خاطئ للدين قائلة: "الناس فاهمة الدين غلط، وفاهمين الدين مظهر وليس جوهر، وأنا عشت حالة بشعة من التنمر في موضوع حجاب بنتي، إزاي هي تتحجب وأنا أمها غير محجبة، يبقى أنا الشيطان الرجيم".



وواصلت: "بنتي فكت الحجاب، وطبيعي بنت عندها 14 سنة في تالتة إعدادي مكتئبة وعندها امتحانات، وكنت عارفة إنها حالة ستنتهي".



آخر أعمال مروة عبد المنعم

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مروة عبد المنعم مسلسل وبقينا اثنين، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



أحداث مسلسل وبقينا اتنين



وتدور أحداث مسلسل وبقينا اتنين، حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

