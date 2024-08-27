قنوات ART تشارك في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بفيلم "عايشة"

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أحمد جودة - القاهرة - تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART في فعاليات الدورة الـ 81 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي التي تنطلق غدا وتستمر حتى 7 سبتمبر المقبل بالفيلم التونسي "عايشة" للمخرج مهدي البرصاوي، حيث سيتم عرض الفيلم ضمن مسابقة "آفاق" في المسابقة الرسمية بحضور صناع العمل.

أحداث فيلم عايشة

الفيلم تشارك قنوات ART في إنتاجه وتدور أحداثه حول "آية" التي تجد نفسها محاصرة في حياة مملة في جنوب دولة تونس، وعندما تجد نفسها الناجية الوحيدة من حادث خطير، تقرر الاختفاء لتبدء حياة جديد ومختلفة في العاصمة، لكن تتعرض هويتها الجديدة للخطر بعد أن تصبح الشاهدة الوحيدة على خطأ كبير في عمل أمني مهم.

تفاصيل الفيلم

جدير بالذكر أن الفيلم سيعرض عالميًا لأول مرة بمسابقة "آفاق" ويعد الفيلم الثاني للمخرج مهدي البرصاوي، ويشارك في بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم فاطمة صفر، نضال سعدي، ياسمين ديماسي وهالة عياد.