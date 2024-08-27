نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتفليكس تطرح فيلم “أنا وابن خالتي” الشهر المقبل.. كوميديا اجتماعية تعود للجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة "نتفليكس" عن موعد طرح فيلم "أنا وابن خالتي" على منصتها الرقمية، حيث سيتمكن الجمهور من مشاهدته اعتبارًا من يوم 19 من الشهر المقبل.

يأتي ذلك بعد أن تم رفع الفيلم من دور العرض السينمائي خلال الأسابيع الماضية، ليعود الآن بمغامراته الكوميدية إلى الشاشة.

طرح الفيلم على نتفليكس

يُعد هذا الإعلان خبرًا سارًا لعشاق الأفلام الكوميدية الذين ينتظرون متابعة هذا العمل المميز، خاصة بعد إيقاف عرضه في السينما.

ويعكس هذا التوجه من "نتفليكس" حرصها على توفير محتوى متنوع لمشتركيها، بما في ذلك الأعمال الكوميدية المصرية.

فريق عمل مميز

يضم فيلم "أنا وابن خالتي" نخبة من نجوم الفن المصري، حيث يشارك في بطولته الفنان سيد رجب، وبيومي فؤاد، وهنادي مهنا، وعلي لوكا، وإنعام سالوسة.

الفيلم من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد صالح، مما يجعل التوقعات مرتفعة لأداء مميز.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول شخصين يخوضان العديد من المغامرات المثيرة. كل منهما يواجه تحديات مختلفة في حياته، مما يخلق مواقف طريفة تعكس روح الدعابة والمواقف الاجتماعية المألوفة.

يتوقع أن يحظى الفيلم بإعجاب واسع بين المشاهدين عند طرحه على "نتفليكس".