أنشطة مكثفة بالعديسات والطود وأرمنت وحوض الرمال ضمن برامج قصور الثقافة

القاهرة - محمد ابراهيم - أنشطة مكثفة بموضوعات تثقيفية متنوعة شهدتها مواقع فرع ثقافة الأقصر، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في اطار برامج وزارة الثقافة التوعوية خلال إجازة الصيف.

مناقشات عن أهمية التعليم

ونظمت مكتبة النمسا الثقافية يوما ثقافيا بمدرسة صالح عايد المجتمعية بحاجر المساوية تضمن محاضرة بعنوان "دور التعليم المجتمعي في القضاء على ظاهرة التسرب" تناول خلالها أبو المكارم عبد الجليل -مدير إدارة التربية والتعليم بالأقصر سابقا، التعليم وأثره في ثقافة الطفل، موضحا أن العلم سلاح لمحاربة الجهل والفقر والعادات السيئة والقضاء على الأمية، وضمن الفعاليات نفذت ورشة فنون تشكيلية للفنانة سهير محمد، وأخرى للألعاب الذهنية وفقرة مواهب.

أخطار التلوث وأهمية الطاقة الشمسية

وعقدت المكتبة محاضرة أخرى بعنوان "التلوث وأخطاره على البيئة"، تحدث بها مدير إدارة التربية والتعليم عن التلوث وأنواعه ومصادره، مشيرا لاستخدام التكنولوجيا في القضاء على التلوث ودور الإنسان في الحفاظ على البيئة، ودور المؤسسات الثقافية في نشر الوعي بأخطار التلوث.

وفي سياق متصل عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "الطاقة الشمسية مستقبل ترشيد الكهرباء بالأقصر" تحدث بها سيد صدقي -أخصائي اجتماعي بمدرسة فصول ابن الجراح الثانوية التجارية بالأقالتة عن الطاقة الشمسية وأهميتها ومشروعاتها، ودورها في ترشيد استهلاك الكهرباء، كما أوضح أهمية التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية وخاصة لاستخداماتها في خدمة استصلاح الاراضي والمناطق الصناعية بالظهير الصحراوي.

الترويج للمعالم الأثرية بالمحافظة

وشهدت الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، محاضرة بقصر ثقافة حوض الرمال بعنوان "الاهتمام بالمشروعات الأثرية وجذب السياحة" تحدث بها طه أبو الفضل -أخصائي ثقافي، عن المشروعات والاستكشافات الأثرية بمصر وخاصة محافظة الأقصر، مشيرا لضرورة دعم هذه المشروعات بالوسائل التي تساعد على جذب السياح للمزارات الأثرية. كما نفذت ورشة حرف يدوية منزلية من صنع سيدات القرية قدمتها الفنانة سمر محمد، أعقبها ورشة حكي للأطفال عن الرضا والقناعة قدمتها الباحثة منى عبد الرحمن.

وفي قصر ثقافة حاجر العديسات أقيمت للرواد ورشة حاسب آلي بنادي التكنولوجيا، قدمتها المهندسة صفاء عبد العاطي، بجانب ذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي دوريا ثقافيا أداره علي محمود مسئول النشاط، مع مسابقة ثقافية في المعلومات العامة، ودوري ثقافي آخر بقصر ثقافة الطفل وورشة حكي.

لقاءات عن الشعر والمجتمع والتوعية بمخاطر العنف الفكري

وفي الجانب الثقافي لأنشطة فرع الأقصر، برئاسة حسين النوبي، عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الشعر والمجتمع" أوضح خلالها علي حسان عضو نادي أدب أرمنت، أسس القصيدة الشعرية والمعيار الفني في بنائها الذي يمنحها تكوينا جماليا.

وناقش قصر ثقاف الطارف "العنف الفكري وأثره" في محاضرة أكد خلالها الشيخ سيد حسين من الأوقاف، أن العنف الفكري يؤدي إلى التطرف ويهدم الشعوب، وأكد أهمية التوعية المستمرة ونشر قيم التسامح وقبول الآخر.

وبعنوان "كلنا واحد" عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة تحدثت بها إيفون إيليا -أخصائي ثقافي، عن أشكال التمييز والتفرقة بين الأبناء وأسبابه ومخاطره، بالإضافة إلى ورشة صلصال نفذتها الفنانة شيماء عبد الواحد.

وفي قصر ثقافة الطود أقيمت أمسية شعرية للشاعر جمال الأقصري، قدم خلالها قصيدة بعنوان "تلاقي، شجرة دوم"، وأقام القصر عرض إنشاد ديني للشيخ محمود الشافعي، بالإضافة لورشة فنون تشكيلية باستخدام الفوم للفنانة هند مصطفى، وشهد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنية أشغال يدوية للرواد بإشراف الفنانة إيمان محمود.

