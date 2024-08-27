في هذا الموعد... تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا فى بورسعيد



القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى بورسعيد، حيث حرص "تامر" على مشاركة جمهوره بصورة من بوستر الحفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"،

وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه: "أهل بورسعيد، بمسي عليكم متأخر أو بصبّح عليكم وبقولكم إن شاء الله هكون معاكم يوم الجمعة 30 أغسطس في بورتو سعيد في حفله هنسهر فيها براحتنا ونغني كل اللي عايزينه.. مبسوط جدًا إني هقابلكم".

آخر أعمال تامر عاشور

والجدير بالذكر آخر أعمال تامر عاشور أغنية وداع وداع، والتي تصدرت التريند فور نزولها.



والأغنية من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري، ميكس وماستر: صقر.



كلمات أغنية وداع وداع

جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات

جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات

وداع وداع وداع مش فضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

اصله مش خدامك جنابك سلام سلام سلام واستبينا

خلاص مافيش كلام ما علينا قوللي طب ايه اللى جابك

وداع وداع وداع مش فاضيلك

انا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك

أوعى تضمن يوم ولاقي لحد قلبه في مره ساب

كنت عارفك يوم هترجع آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه كان كفاية عليه الغياب



و أغنية "هيجيلي موجوع" والتي تصدرت تريند منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.