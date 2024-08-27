نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكتوبر.. عمرو دياب يبدأ حفلات موسم الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيبدأ النجم العالمي عمرو دياب سلسلة حفلات "موسم الكويت" في "الأرينا كويت" يوم 24 أكتوبر المقبل، تحت تنظيم شركة باشا جروب.

وفي هذا السياق، صرح حسين موسى، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلًا: "سيستقبل الجمهور الكويتي موسمًا غنائيًا استثنائيًا، حيث يفتتحه عمرو دياب في حفل ضخم يوم الخميس 24 أكتوبر في الأرينا كويت، سيكون الحفل بداية مميزة ومختلفة لهذا الموسم".

وأشاد موسى بالتعاون مع الهضبة عمرو دياب للمرة الثانية على التوالي؛ حيث أن حفله السابق شهد نجاحا كبيرا بإشادة الجمهور.

وتابع: “الهضبة نجم كبير صاحب مسيرة فنية حافلة وتكرار التعاون بيننا يعكس مدى ثقته فينا كشركة منظمة”.

حفلات عمرو دياب

ومن ناحية اخري، يحيي عمرو دياب حفلًا في دبي بالإمارات العربية المتحدة، يوم 31 ديسمبر ضمن احتفالات رأس السنة 2024،بينما أحيا الهضبة حفلا غنائيا ساهرا له ليلة السبت 18 نوفمبر، في أرينا دبي، بحضور جماهيري كبير ملأ مقر الحفل، وقدم عمرو خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، منها أغنية يا قمر، التي لم يطرحها حتى الآن، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وألحان عمرو دياب وتوزيع وسام عبد المنعم.