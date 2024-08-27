نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تنقل مسلسل المؤسس عثمان".. تردد قناة ATV التركية الجديد 2024 الناقلة لأقوى مسلسلات الدراما التركية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تعتبر قناة ATV التركية واحدة من أبرز القنوات التي تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، خاصة بين عشاق الدراما التركية التاريخية. تقدم القناة مجموعة مميزة من المسلسلات التي تضم أفضل النجوم والفنانين، ومن بين هذه الأعمال مسلسل "المؤسس عثمان" الذي يترقبه الملايين، وإذا كنت من محبي هذه المسلسلات وترغب في متابعة أحدث الحلقات بجودة عالية، نقدم لك تردد قناة ATV التركية الجديد لعام 2024.
تردد قناة ATV التركية 2024 على ترك سات
ويمكنك متابعة مسلسل "المؤسس عثمان" الموسم السادس عبر قناة ATV التركية، حيث أعلنت الشركة المنتجة عن عرض المسلسل خلال الأيام القليلة القادمة؛ لتتمكن من استقبال القناة على القمر الصناعي ترك سات، استخدم التردد التالي:
- القمر الصناعي: ترك سات
- تردد القناة: 12054
- معدل الترميز: 27500
- معدل الاستقطاب: أفقي
استقبال قناة ATV على النايل سات
وقناة ATV التركية متاحة أيضًا على القمر الصناعي نايل سات، مما يتيح للجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي متابعة المسلسلات التركية الرائعة؛ لاستقبال القناة على النايل سات، يمكن استخدام التردد التالي:
- تردد القناة: 11554
- معدل الترميز: 27500
- معدل الاستقطاب: عمودي
- معدل تصويب الخطأ: 3/4
- جودة العرض: HD
كيفية ضبط تردد قناة ATV على جهاز الرسيفر
وإذا كنت ترغب في مشاهدة مسلسلات قناة ATV التركية، بما في ذلك مسلسل "المؤسس عثمان"، يمكنك ضبط جهاز الرسيفر الخاص بك لاستقبال القناة باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى القائمة الرئيسية: اضغط على زر "Menu" في جهاز التحكم عن بعد.
- التوجه إلى قائمة الإعدادات: اختر "Settings" من القائمة الرئيسية.
- اختيار البحث اليدوي: انتقل إلى خيار "Manual Search" أو "البحث اليدوي".
- إضافة قناة جديدة: اختر "Add New Channel" أو "إضافة قناة جديدة".
- تعبئة بيانات القناة: أدخل التردد، معدل الترميز، الاستقطاب، وغيرها من البيانات المطلوبة.
- البحث عن القناة: اضغط على زر "Search" لبدء عملية تحميل قناة ATV.