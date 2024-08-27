نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تنقل مسلسل المؤسس عثمان".. تردد قناة ATV التركية الجديد 2024 الناقلة لأقوى مسلسلات الدراما التركية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتبر قناة ATV التركية واحدة من أبرز القنوات التي تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، خاصة بين عشاق الدراما التركية التاريخية. تقدم القناة مجموعة مميزة من المسلسلات التي تضم أفضل النجوم والفنانين، ومن بين هذه الأعمال مسلسل "المؤسس عثمان" الذي يترقبه الملايين، وإذا كنت من محبي هذه المسلسلات وترغب في متابعة أحدث الحلقات بجودة عالية، نقدم لك تردد قناة ATV التركية الجديد لعام 2024.

تردد قناة ATV التركية 2024 على ترك سات

ويمكنك متابعة مسلسل "المؤسس عثمان" الموسم السادس عبر قناة ATV التركية، حيث أعلنت الشركة المنتجة عن عرض المسلسل خلال الأيام القليلة القادمة؛ لتتمكن من استقبال القناة على القمر الصناعي ترك سات، استخدم التردد التالي:

القمر الصناعي: ترك سات

ترك سات تردد القناة: 12054

12054 معدل الترميز: 27500

27500 معدل الاستقطاب: أفقي

استقبال قناة ATV على النايل سات

وقناة ATV التركية متاحة أيضًا على القمر الصناعي نايل سات، مما يتيح للجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي متابعة المسلسلات التركية الرائعة؛ لاستقبال القناة على النايل سات، يمكن استخدام التردد التالي:

تردد القناة: 11554

11554 معدل الترميز: 27500

27500 معدل الاستقطاب: عمودي

عمودي معدل تصويب الخطأ: 3/4

3/4 جودة العرض: HD

كيفية ضبط تردد قناة ATV على جهاز الرسيفر

وإذا كنت ترغب في مشاهدة مسلسلات قناة ATV التركية، بما في ذلك مسلسل "المؤسس عثمان"، يمكنك ضبط جهاز الرسيفر الخاص بك لاستقبال القناة باتباع الخطوات التالية: