بعد غياب سنوات.. أنوشكا تحيي أولى حفلاتها الغنائية مع المايسترو جورج قلته

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة أنوشكا للعودة إلى الساحة الغنائية بعد غياب لعدة سنوات، وذلك من خلال حفل جماهيري كبير يقام على مسرح مكتبة الإسكندرية مساء الخميس المقبل.

وتظهر أنوشكا في الحفل بقيادة المايسترو جورج قلته وأوركسترا مكتبة الإسكندرية، مما يمثل عودتها للحفلات الغنائية بعد فترة طويلة منذ آخر ظهور لها في بدايات الألفينات.

وستقدم أنوشكا مجموعة من أشهر أعمالها الغنائية بتوزيع أوركسترالي من إعداد جورج قلته وكمال أحمد مصطفى، تشمل أغاني مثل "تيجي نغني" و"حبيتك" و"ياليل" و"في كل غنوة"، كما ستفاجئ جمهورها بإصدار عدة أغنيات جديدة خلال العام الجاري، مع التحضير لجولة حفلات غنائية.

يُذكر أن حفل أنوشكا سيليه آخر حفلات المايسترو جورج قلته في تونس، والذي سيختتم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، حيث سيقود حفل "روح العرب" الذي يضم أكثر من ثمانين فنانًا من مختلف الدول العربية في مشروع الأوركسترا السيمفوني العربي.