ماجدة زكي تنضم لقائمة أبطال مسلسل "سيد الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم -





انضمت الفنانة ماجدة زكي لقائمة أبطال مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد،



وتواصل الشركة المنتجة لمسلسل عمرو سعد في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع أبطال مسلسل سيد الناس، إخراج محمد سامي، والذي من المفترض عرضه ضمن موسم رمضان 2025.



آخر أعمال ماجدة زكي

يذكر أن آخر أعمال ماجدة زكي مسلسل هجمة مرتدة، بطولة أحمد عز تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وشارك في العمل كل من هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، مايان السيد، ندى موسى وآخرين.



آخر أعمال عمرو سعد



والجدير بالذكر آخر أعمال عمرو سعد مسلسل الأجهر وكان من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي وشارك في العمل كل من درة، ناهد السباعي، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، نور النبوي، أحمد صفوت، عارفة عبد الرسول، سارة سلامة وآخرين.