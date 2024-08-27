نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نفاد تذاكر الفئة الأولى لحفل ويجز بمهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المنظمة لحفل مطرب الراب ويجز بمهرجان العلمين عن نفاد تذاكر الفئة الأولى "Regular" بقيمة 500 جنيه بالكامل، وأشارت إلى أن تذاكر الفئات الأخرى على وشك النفاد، مما يؤكد أن الحفل سيكون كامل العدد.

وسيقدم ويجز باقة مميزة من أشهر أغانيه، مثل "البخت، أميرة، كيفي كده، دورك جي"، وغيرها من الأغاني، بالإضافة إلى إمكانية حجز تذاكر الحفلة بفئاتها المختلفة، عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني

وكشفت شركة "تذكرتي" عن أسعار تذاكر حفل ويجز، وتنقسم إلى 4 فئات:

الفئة العادية بـ500 جنيه.

فئة Fan Pit بـ800 جنيه.

فئة High Tables وتضم طاولة لـ6 أشخاص بـ50 ألف جنيه.

شروط حضور حفل ويجز بمهرجان العلمين

_لا يسمح بالدخول والخروج خلال الحفل.

- لا يسمح بدخول المأكولات والمشروبات.

_لا يسمح باستبدال التذاكر أو استرجاعها.