لهذا السبب... مصطفى كامل يحصل على إجازة مفتوحة من نقابة الموسيقيين

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، حصوله على إجازة مفتوحة من منصبه بالنقابة، حتى يتم تحديد الشخص المتورط في واقعة السرقة التي تعرضت لها النقابة مؤخرًا.

بسبب سرقة مضبطة الجلسات.. مصطفى كامل يحصل على إجازة مفتوحة من نقابة الموسيقيين



جاء هذا القرار بعد أن تعرضت نقابة المهن الموسيقية لواقعة سرقة مضبطة الجلسات،

حيث حرص "مصطفى" على مشاركة جمهوره بمنشور من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،



وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه:" تقدمت اليوم للسادة الزملاء أعضاء المجلس بإجازة مفتوحة لحين عودة مضبطة الجلسات وتحديد السارق، وزملائي بالمجلس جديرون بثقة الجميع، فقط أتابع لجنة الساحل الشمالي هذه الفترة، وإعلان نتائج التحصيل، التي بذلنا فيها مجهودًا يعلمه الله فقط، مؤكدًا استعداده للعودة لممارسة مهامه بمجرد انتهاء التحقيقات وتحديد السارق".



آخر أعمال مصطفى كامل

والجدير بالذكر آخر أعمال مصطفى كامل مصطفى أغنية العيب عليا كلمات وألحان مصطفى كامل، توزيع موسيقي Coolpix، وميكس وماستر أمير محروس، تسجيل أحمد جوده، صولو جيتار أحمد حسين.