نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حديثها عن الحجاب والجنة.. مروة عبد المنعم مطلوبة على جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة مروة عبد المنعم ترند محرك البحث جوجل، وذلك بعد تصريحاتها عن الحجاب والجنة في أحدي لقاءتها في بودكاست.

وأضافت مروة عبد المنعم:' أنا مؤمنة بالحجاب جدا، لكن هل أنها هدخل الجنة بالحجاب ولا برحمة ربنا، بالصلاة ولا بالحجاب؟

كما أشارت إلى أن البعض يفهم الدين بشكل خاطئ، ويركزون على المظاهر دون الجوهر. كما عبرت عن تجربتها المؤلمة مع التنمر بسبب حجاب ابنتها، حيث قالت: "عشت حالة بشعة من التنمر في موضوع حجاب بنتي، إزاي هي تتحجب وأنا أمها غير محجبة، يبقى أنا الشيطان الرجيم"

في سياق آخر، كشفت مروة عبد المنعم عن سبب ارتدائها الباروكة وظهورها بوزن زائد في الفترة الأخيرة، وهو ما أثار تساؤلات العديد من متابعيها.

وأوضحت مروة عبر حسابها الشخصي على فيسبوك أنها مرت بمرحلة نفسية صعبة أدت إلى زيادة وزنها إلى 70 كيلوغرامًا وتساقط شعرها بشكل ملحوظ، مما دفعها لارتداء الباروكة.

وأضافت: "وأخيرًا إفراج نهائي من الباروكة بعد دوامة نفسية سيئة جدًا دخلت فيها.. وواحدة واحدة بدأت أفوق بفضل ربنا وأرجع لوزني وشكلي، لكن فضل شعري في الأزمة.. وطبعًا هو ما تعالجش بنسبة 100%".