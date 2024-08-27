نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى ممدوح: كنت بمر بأزمة نفسية شديدة خلال تصوير فيلم "ولاد رزق ٣" والفنان احمد عز دعمني نفسيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة "منى ممدوح" في حوارها ببرنامج "بنت البلد" المذاع عبر قناة Ten اليوم الاثنين

عن مرورها بأزمة نفسية شديدة بسبب مرض والدها خلال تصوير فيلم ولاد رزق٣.

وتابعت: كانت حالتي النفسية سيئة والفنان احمد عز دعمني نفسيًا طوال فترة تصوير فيلم ولاد رزق٣.



وذكرت منى ان المخرج طارق العريان هو من أصر على وجودها في فيلم ولاد رزق٣ رغم انشغالها بظروف مرض والدها ومرورها بحالة بأزمة نفسية.

ابطال فيلم ولاد رزق ٣

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منى ممدوح فيلم "ولاد رزق ٣ "من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، منى ممدوح وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا.