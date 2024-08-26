نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لأول مرة".. محمد صبحي يشارك جمهوره بكواليس "يوميات ونيس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برغم مرور أكثر من 30 عامًا على عرض أولى حلقاته، إلا أن مسلسل "يوميات ونيس" مازال يحتفظ برونقه، وبين الحين والآخر يتصدر التريند، فشارك الفنان محمد صبحي مؤخرًا جمهوره ومتابعيه، بمقطع فيديو نادر من كواليس مسلسل «يوميات ونيس»، لم تُعرض من قبل.

ونشر محمد صبحي مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وظهر فيه هو وأبناءه في العمل والفنانة سعاد نصر، وهم في حالة هستريا من الضحك أثناء التصوير، وعلق قائلًا: «كواليس لأول مرة من ونيس، ونيس وجهاد وشرف الدين هستيريا ضحك».

تفاصيل مسلسل «يوميات ونيس»

يوميات ونيس هومسلسل مصري كوميدي عائلي مكون من 8 أجزاء، وعُرض لـ اول مرة في عام 1994، حيث تدور أحداثه حول ونيس الشخصية المثالية الذي يريد تربية أبنائه تربية صالحة ويواجه في سبيل ذلك العديد من المشاكل من قبل المجتمع الذي يكتشف أن فيه من يحتاج إلى التربية أولًا.ِ