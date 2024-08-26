برفقة زوجها.. هبة مجدي تتألق بأحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها صور لها مع زوجها أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “هبة” برفقة زوجها على شاطئ البحر وارتدت فستان باللون الأصفر، وارتدى زوجها تيشيرت باللون الأبيض مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

آخر أعمال هبة مجدي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي هو مشاركتها في الجزء الرابع من مسلسل المداح- أسطورة الوادي والذي قدمت من خلاله شخصية رحاب وهى زوجة صابر الذي يجسد شخصيته الفنان حمادة هلال، وقدمت هبة مجدي شخصية رحاب بدلًا من الفنانة نسرين طافش التي قدمت نفس الدور في الجزء الأول من العمل، وقد حقق الجزء الرابع من مسلسل المداح الذي يحمل عنوان أسطورة الوادي نجاحا جماهيريا كبيرا كعادة سلسلة المداح وتصدرت معظم حلقاته التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثناء عرضه طوال موسم شهر رمضان الكريم.

أبطال وصناع مسلسل "المداح 4"



وشارك في مسلسل المداح في موسمه الرابع عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، سهر الصايغ، حنان سليمان، فتحي عبد الوهاب، دنيا عبد العزيز، صفاء جلال، دياب، مي سليم، حنان يوسف، حمزة العيلي، أشرف ذكي، وآخرين والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.