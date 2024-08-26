بالتربون.. باميلا الكيك تتألق بأحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة باميلا الكيك جمهورها بإطلالة تختلف عن إطلالتها السابقة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “باميلا” وهي ترتدي فستان طويل باللون الأسود، ووضعت ماكياج حاد يبرز ملامح وجهها، وارتدت تربون باللون الأسود مما أثار تفاعل عدد كبير من الجمهور معها.

نبذة عن النجمة باميلا الكيك

ولدت الفنانة باميلا الكيك في 14 مايو 1988، في منطقة دير القمر اللبنانية.



أهم أعمالها

شاركت في عدة مسلسلات لبنانية، أبرزها مسلسلات جذور، وسارة، ومدام كارمن، وأجيال، والحب الحقيقي، وفرصة ثانية، ومسلسل كريستال الذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

درست الإخراج في جامعة الروح القدس في لبنان، وتجيد التحدث بثلاث لغات وهم الفرنسية والإيطالية والإنجليزية، وشاركت في بعض الأعمال المصرية تنوعت بين الدراما والسينما، منها مسلسل مولانا العاشق بطولة مصطفى شعبان، وفيلم الفارس بطولة أحمد زاهر شاركت في برنامج ديو المشاهير بموسمه الأول على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال عام 2011.

أهم الجوائز التي حصلت عليها الفنانة باميلا الكيك

حصلت على جوائز الموركس عن أدوارها كأفضل ممثلة مساعدة في مسلسلات سمرا، والحب الممنوع، وديو الغرام.

آخر أعمال الفنانة باميلا الكيك



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة باميلا الكيك مسلسل كريستال، والذي ضم نخبة من الممثلين السوريين واللبنانين وأبرزهم: محمود نصر، باميلا الكيك، ستيفاني عطالله، لين غرة، آنجو ريحان، إياد أبو الشامات، رولا حمادة، خالد شباط، ريحان اسطا، بلال مارتيني، ليا مباردي وهاكان ارسلان،



وقد تلقت باميلا على إشادات واسعة من جمهور ونجوم ونقاد الوطن العربي، نظرا تجسيدها بشخصية عاليا كرم، مصممة الازياء الشهيرة، وغلبت أحداث شخصية باميلا على الطابع القوى والمتحكم.

أحداث مسلسل كريستال



دارت أحداث مسلسل كريستال في إطار الاثارة والتشويق، وتصاعد الأحداث بين عاليا وفاي وجواد، ثم ترك جواد والذي يعمل طبيب تجميل في مستشفى عاليا فاي لكي يرد لها الانتقام فتحمل فاي من جواد ولكنها لم تحصل على حملها بسبب إسقاط عليا لها، وتنتقم فاي من جميع الأشخاص ويتركها عائلتها في نهاية المسلسل فتكسب المال وتخسر حب حياتها.