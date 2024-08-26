نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجهيزات عالمية لحفل الهضبة في الكويت 24 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح النجم العالمي عمرو دياب حفلات "موسم الكويت" المقرر انطلاقها يوم 24 أكتوبر المقبل في "الأرينا كويت" من إنتاج وتنظيم شركة باشا جروب.

تفاصيل الحفل

وفي هذا الصدد قال حسين موسى الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة في تصريح صحفي:" سيكون الجمهور الكويتي على موعد مع موسم غنائي استثنائي يفتتحه الهضبة عمرو دياب يوم الخميس ٢٤ أكتوبر المقبل في الأرينا كويت، ستكون الانطلاقة مميزة ومختلفة بحفل غنائي جماهيري ضخم للهضبة في الكويت.

وأضاف موسى: "الحفل مليء بالمفاجآت ونحن حريصون دائما على توفير كافة عناصر الإبهار البصري وتوظيف التقنيات الحديثة من تجهيزات وديكورات ضخمة بالتعاون مع كبار الشركات المحلية والعالمية لإخراج الحفل بشكل مميز استثنائي يليق بجمهور الكويت الراقي.

وأشاد موسى بالتعاون مع الهضبة عمرو دياب للمرة الثانية على التوالي؛ حيث أن حفله السابق شهد نجاحا كبيرا بإشادة الجمهور.

وتابع في بيانه "الهضبة نجم كبير صاحب مسيرة فنية حافلة وتكرار التعاون بيننا يعكس مدى ثقته فينا كشركة منظمة".

وأشار في ختام حديثه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الكشف أسماء كوكبة من النجوم المشاركين في موسم الكويت ٢٠٢٤ الذي يمتد إلى ديسمبر المقبل".