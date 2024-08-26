بعد سنوات غياب.. أسامة عباس يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان أسامة عباس محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهر عبر مقطع نشره علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد سنوات من الغياب، ليعلق على تكريمه من قبل المهرجان القومي للمسرح المصري.

سبب تصدر اسامة عباس التريند

وأطل الفنان القدير أسامة عباس عبر مقطع فيديو، ظهر بحديقة منزله وبهيئة مختلفة ووزن زائد، ممسكا بجائزة المهرجان القومي للمسرح المصري، ومعبرا عن سعادته بالتكريم بكلمات مؤثرة، ووجه الشكر لمن قام بتهنئته على هذه الجائزة، واصفًا إياها بـ "جائزة نهاية العمر"، معربًا عن أمنيته بأن يقدره زملاؤه وجمهوره على مسيرته الفنية التي امتدت لـ 55 عامًا.

اعتزال أسامة عباس التمثيل

وأعلن الفنان أسامة عباس عن اعتزاله التمثيل نهائيًا، قائلًا: «كفاية بقى 55 سنة تمثيل عايز أرتاح وأستمتع وأبقى مع حياتي الخاصة والأسرية، ومقيم حاليًا في الساحل الشمالي ومش هرجع القاهرة تاني».

اخر اعمال اسامة عباس

وكانت آخر أعماله هي مسرحية "رد قرضي" عام 1999، مع الفنان محمد سعد، ومن إخراج هشام جمعة، ايضا مشاركته في مسلسل المتهمة، من إخراج وتأليف تامر نادي، وشارك فيه عادل كرم، درة، علي الطيب، دياب، عاطف عمار، محمود غريب، مها نصار، محمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين.

نبذة عن اسامه عباس

وبدا أسامة عباس مسيرته الفنية قبل 55 عاما بالصدفة، حيث روى في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنه خلال دراسته في الجامعة، تعرف على الفنان الراحل الضيف أحمد، والذي عرض عليه بعد فترة الحضور إلى المسرح من أجل كتابة عقد مسرحية لأنه كان يعمل محاميًا، وبعد ذهابه فوجئ بأن فريق العمل يريدون انضمامه إلى المسرحية، حيث ظل لمدة 6 أعوام مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وجمع أسامة بين الفن والمحاماة لفترة من الزمن، حيث كان يمارس المحاماة نهارا، والتمثيل ليلا في عدة مسرحيات مختلفة، حتى أثبت نفسه كفنان وقرر التفرغ للفن، هو من مواليد عام 1935، وبدأ حياته الفنية مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح، من خلال عدة مسرحيات، من بينها: «جوليو وروميوت، أحدث امراة في العالم، طبيخ الملائكة، فندق الأشغال الشاقة».